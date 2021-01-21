Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в серии буллитов

«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.

В составе «Шаркс» голом отметился Маркус Сёренсен, а победный послематчевый буллит реализовал Томаш Гертл. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов за 07.13 на площадке совершил один бросок по воротам соперника, показатель полезности игрока – «0».

За «Сент-Луис» шайбу забросил Брэйден Шенн. Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв за 09.43 на льду результативными действиями не отметился.

Свои следующие матчи «Сан-Хосе» проведёт в гостях с «Миннесота Уайлд» 23 и 25 января, а «Сент-Луис» дома примет «Лос-Анджелес Кингз» 24 и 25 января.

Ранее в рамках игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:3.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021