«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.
В составе «Шаркс» голом отметился Маркус Сёренсен, а победный послематчевый буллит реализовал Томаш Гертл. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов за 07.13 на площадке совершил один бросок по воротам соперника, показатель полезности игрока – «0».
За «Сент-Луис» шайбу забросил Брэйден Шенн. Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв за 09.43 на льду результативными действиями не отметился.
Свои следующие матчи «Сан-Хосе» проведёт в гостях с «Миннесота Уайлд» 23 и 25 января, а «Сент-Луис» дома примет «Лос-Анджелес Кингз» 24 и 25 января.
Ранее в рамках игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:3.
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