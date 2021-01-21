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Вышински: штраф «Вашингтона» в $ 100 тыс. – первый пример закручивания гаек

Вышински: штраф «Вашингтона» в $ 100 тыс. – первый пример закручивания гаек
Хоккей / НХЛ 0
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Журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал ситуацию с нарушением российскими игроками «Вашингтона Кэпиталз» протокола COVID-19.

«НХЛ предупреждала перед стартом сезона, что нарушения протоколов по ковиду приведут к возможным техническим поражениям, штрафам и выплатам издержек, а также потерям драфт-пиков. Штраф «Вашингтона» в $ 100 тыс. – это первый пример закручивания гаек», — написал Вышински.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

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