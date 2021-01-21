«Ванкувер» обыграл «Монреаль» по буллитам, у Романова "+3"

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Маонреаль Канадиенс» со счётом 6:5. Победителя выявила серия послематчевых буллитов.
В составе «Ванкувера» шайбы в ворота соперника забросили Бо Хорват (3, в том числе победную), Тайлер Мотт и Брок Бёзер (2).
У «Монреаля» голами отметились Тайлер Тоффоли (3), Брендан Галлахер и Еспери Котканиеми. Российский защитник Александр Романов за 16.19 на льду совершил 4 броска по воротам соперника и имеет показатель полезности «+3».
Следующий матч команды проведут между собой 22 и 24 января. Затем «Ванкувер» дома примет «Оттаву» 26, 28 и 29 января, а «Монреаль» на домашней арене сыграет с «Калгари» 29 и 31 января.
Ранее «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2, а россиянин Кирилл Капризов поучаствовал в победном голе.
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