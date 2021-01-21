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«Ванкувер» обыграл «Монреаль» по буллитам, у Романова "+3"

«Ванкувер» обыграл «Монреаль» по буллитам, у Романова "+3"
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Маонреаль Канадиенс» со счётом 6:5. Победителя выявила серия послематчевых буллитов.

В составе «Ванкувера» шайбы в ворота соперника забросили Бо Хорват (3, в том числе победную), Тайлер Мотт и Брок Бёзер (2).

У «Монреаля» голами отметились Тайлер Тоффоли (3), Брендан Галлахер и Еспери Котканиеми. Российский защитник Александр Романов за 16.19 на льду совершил 4 броска по воротам соперника и имеет показатель полезности «+3».

Следующий матч команды проведут между собой 22 и 24 января. Затем «Ванкувер» дома примет «Оттаву» 26, 28 и 29 января, а «Монреаль» на домашней арене сыграет с «Калгари» 29 и 31 января.

Ранее «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2, а россиянин Кирилл Капризов поучаствовал в победном голе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 5
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хорват (Миллер, Хьюз) – 11:07' (5x5)   1:1 Тоффоли (Котканиеми) – 21:37' (5x5)   2:1 Мотт – 24:25' (5x5)   2:2 Тоффоли (Судзуки, Уэбер) – 25:27' (5x4)   3:2 Бёзер (Хьюз, Хорват) – 31:13' (5x5)   3:3 Галлахер (Татар, Дано) – 38:25' (5x5)   4:3 Хорват (Бёзер, Миллер) – 43:24' (5x5)   4:4 Котканиеми – 50:14' (5x5)   4:5 Тоффоли (Питри, Армиа) – 56:19' (5x5)   5:5 Бёзер (Миллер, Майерс) – 56:51' (5x5)   6:5 Хорват – 65:00' (ПБ)
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