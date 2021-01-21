Котканиеми — о своём удалении за неспортивное поведение: глупейший поступок

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми не смог сдержать эмоции после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:6 Б). Во втором периоде хоккеист был удалён за неспортивное поведение. «Ванкувер» реализовал это большинство и вышел вперёд (3:2).

«Для такого молодого игрока, как я, это было глупейшим поступком. Вероятно, сегодня это стоило нам победы. Да, наверняка. Конечно, надо сделать из этого выводы», – цитирует Котканиеми пресс-служба НХЛ.

Одним из главных героев матча стал форвард «Канадиенс» Тайлер Тоффоли, оформивший свой первый хет-трик в нынешнем сезоне. Примечательно, что канадский нападающий концовку минувшего сезона проводил в составе «Ванкувера». В межсезонье стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества, после чего Тайлер подписал контракт с «Монреалем».