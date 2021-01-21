«Сочи» всухую обыграл «Сибирь», забросив 3 шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» обыграл новосибирскую «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Евгения Ставровского.

По два очка в составе победителей набрали Игорь Руденков (1+1) и Никита Точицкий (1+1). Первый в сезоне шат-аут у голкипера «Сочи» Алексея Красикова, он отразил 35 бросков.

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Это четвёртый проигрыш «Сибири» в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 23 января дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сибирь» 26 января в Новосибирске — с нижнекамским «Нефтехимиком».