Крикунов высказывал Зайцеву, Карлссон тащил. Лучшие фото победы «Барыса» над «Динамо»

Вчера, 21 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в матче регулярного чемпионата КХЛ казахстанский «Барыс» обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Одним из главных героев встречи стал защитник «Барыса» Джесси Блэкер, он набрал 2 (1+1) очка. Второй шат-аут в сезоне у голкипера гостей Хенрика Карлссона, он отразил 40 бросков.
Это третья кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Барыс» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 23 января.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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