«Филадельфия» проиграла «Бостону» по буллитам, Проворов сделал передачу

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома победил «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов. Счёт встречи – 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Струдничка, Чарли Койл, Ник Ритчи, Брэндон Карло и Джейк Дебраск.
У «Филадельфии» голы на свой счёт записали Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк (2) и Трэвис Санхайм. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов стал автором голевой передачи.
Следующий матч команды проведут между собой 24 января. Затем «Бостон» примет «Питтсбург Пингвинз» 27 и 29 января, а «Филадельфия» на выезде сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» также 27 и 29 января.
Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), а «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» (4:1).
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