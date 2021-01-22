«Филадельфия» проиграла «Бостону» по буллитам, Проворов сделал передачу

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В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома победил «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов. Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Струдничка, Чарли Койл, Ник Ритчи, Брэндон Карло и Джейк Дебраск.

У «Филадельфии» голы на свой счёт записали Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк (2) и Трэвис Санхайм. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов стал автором голевой передачи.

Следующий матч команды проведут между собой 24 января. Затем «Бостон» примет «Питтсбург Пингвинз» 27 и 29 января, а «Филадельфия» на выезде сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» также 27 и 29 января.

Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), а «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» (4:1).