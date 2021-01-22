Кагарлицкий: двух Шипачёвых в звене быть не должно. А клонировать его в другие не помешает
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением об игре в одном звене с центрфорвардом Вадимом Шипачёвым и крайним нападающим Дмитрием Яшкиным.
«Мы не ругаемся, но спорим чуть ли не в каждом матче. Поспорить-то можно! Это нормально совершенно. Главное: у Вадима не нужно отбирать его роль. Он дирижёр, пусть и дирижирует. Двух Шипачёвых в одном звене быть не должно точно. А вот в другие его клонировать не помешает.
Дима очень хорошо на пятаке играет. Мне нравится. Он не просто закрывает вратаря, а подставляет клюшку под летящую шайбу. Мало кто в нашей лиге таким навыком обладает. Ну а Вадим… Он всегда на шаг впереди. У него бы взял чтение игры», – цитирует Кагарлицкого пресс-служба КХЛ.
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