«Автомобилист» — загадка Востока, «Динамо» беспомощно без Шипачёва. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Чего ждать от «Автомобилиста» в плей-офф?

«Автомобилист» и «Авангард» — самые загадочные команды-участницы плей-офф от Востока в нынешнем сезоне. Но если стиль игры «ястребов» понятен и их успех в кубковых матчах будет зависеть от того, в какой физической форме Хартли и Ко подведут команду к весне, то от «Автомобилиста» непонятно чего ждать именно в контексте игровой модели.

Билл Питерс работает в КХЛ первый сезон, и за три четверти регулярки мы видели разный уральский клуб. В начале сезона это была бегущая, мощная команда с разноплановым и вариативным нападением и физическим, агрессивным хоккеем. «Автомобилист» редко забивал меньше трёх шайб за матч, выигрывая встречи исключительно у чужих ворот. Затем наступил сильнейший спад, уральцы проиграли 10 игр подряд и в это время выглядели совершенно безвольным коллективом без какой-либо тактики и стратегии.

Кузьменко забил издевательский гол броском между ног! Кошмар «Автомобилиста» продолжается У уральцев 10 поражений подряд. А каков кредит доверия у Билла Питерса?

Думаю, Питерс был близок к увольнению, но канадцу дали время на исправление ситуации, и в результате из кризиса вынырнул совсем другой клуб. Осторожный и внимательный в обороне, отдающий соперникам территорию и инициативу, существенно снизивший время в атаке. Понятно, что просела результативность, зато вернулись победы. С конца декабря уральцы стали играть в стиле «от печки», полевые хоккеисты значительно больше начали помогать Якубу Коваржу, и «Автомобилист» превратился в одну из самых малопропускающих команд КХЛ. Всухую были обыграны «Нефтехимик», «Амур», «Йокерит», «Спартак», всего по одному голу екатеринбуржцам забили «Салават», ЦСКА, «Авангард».

Казалось бы, вот она — идеальная модель на плей-офф для «Автомобилиста». Сместить акцент на оборону, больше помогать всё ещё очень сильному Коваржу, а впереди при таком-то подборе нападающих что-то обязательно получится. Может быть, Питерс действительно остановится на такой тактике, но две последние игры показали, что положиться на неё можно не со стопроцентной уверенностью. Сначала СКА продемонстрировал, как растягивать оборону «Авто» комбинационным хоккеем, а вчера «Северсталь» во главе с Никитой Гуслистовым буквально разорвала уральскую защиту. Причём в этом матче к подопечным Питерса вдруг вернулись грубые ошибки, про которые в Екатеринбурге не вспоминали со времён той самой 10-матчевой депрессии.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

18-летний Гуслистов вошёл в историю КХЛ! Он оформил хет-трик за 11 минут Форвард «Северстали» отправил в нокаут «Автомобилист», сходу добившись сразу нескольких достижений.

И вот каким будет «Автомобилист» в плей-офф? Загадка. Силовым и атакующим, как в начале регулярки? Но может опять просесть физика и продырявиться оборона, да и нападению будет трудно вывозить клуб только на своих плечах в битвах с другими восточными гигантами. Или же ориентироваться на защиту, как в последней части сезона? Но мы видим, что подбор игроков, отвечающих за оборону, не позволяет «Автомобилисту» долго и успешно проповедовать осторожный и терпеливый хоккей — срывы, как в матче с «Северсталью», неизбежны, а в восточном плей-офф любой соперник способен ими воспользоваться.

Так что очень интересно, в какой хоккей решит играть Питерс. «Автомобилисту» не хватает баланса в линиях, чтобы безболезненно выбрать какую-то одну модель игры — прямо эталонная ситуация с коротким одеялом, которым можно укрыть либо руки, либо ноги. Но это лишь мой взгляд со стороны, и, возможно, он ошибочный. Канадский тренер весь сезон держит команду в руках, уже видел её в разных ситуациях и наверняка припас в голове несколько идей на плей-офф. Понаблюдать за «Автомобилистом» весной будет любопытно.

«Сибирь» и «Амур» прощаются с мечтами о плей-офф, но делают это по-разному

На Востоке ещё ни одна команда официально не распрощалась с шансами на кубковую весну, но мы всё прекрасно понимаем. Игроки «Нефтехимика» и «Куньлуня», устроившие вчера бодрое шоу в Мытищах, давно играют не за плей-офф, а на свою перспективу. «Сибирь» и «Амур» поближе к заветной восьмёрке, но ясно же, что её состав до конца регулярки не изменится и новосибирцам с хабаровчанами там места нет.

В причинах провала «Сибири» в нынешнем сезоне мы ещё разберёмся. Но что очевидно сейчас — в клубе неправильно оценили ситуацию летом. Напомню, что у новосибирцев выдалось на редкость спокойное межсезонье, был сохранён боевой костяк команды, тренерский штаб, но усиления не последовало. Видимо, в клубе решили, что вводных из прошлого чемпионата хватит, чтобы как минимум снова повторить успех сезона-2019/2020 — пятое место в регулярке и выход во второй раунд плей-офф с открытым финалом.

Но не хватило. Эта мнимая стабильность, похоже, и убила «Сибирь». Отсутствие каких-либо потрясений, как это ни парадоксально, отрицательно сказалось на клубе, такое ощущение, что к новому чемпионату все в «Сибири» подошли слишком спокойными и уверенными, но при первых же проблемах всё рухнуло, а эмоции достать оказалось неоткуда.

Оперативные меры, принятые новосибирцами по ходу чемпионата, никак не помогли, и сейчас мы видим, что в «Сибири» уже все опустили руки. Вчерашняя игра в «Сочи» — лишнее тому подтверждение. Ноль голов, и слова Николая Заварухина после игры, указывающие на то, что цепляться за плей-офф в клубе никто не собирается. И можно сколько угодно обвинять руководство за качество состава, тренера за слабую работу на мостике, но когда сами хоккеисты не хотят проявлять характер, не желают биться — это уже приговор для команды.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

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Что касается «Амура», то от хабаровчан никто особо и не ждал плей-офф. Летом «тигры» потеряли тренера Александра Гулявцева, в начале регулярки испытывали трудности из-за ковида и теряли важные очки, затем обрели надежду в лице Сергея Светлова, но… Эмоциональность и неравнодушие — это конёк Сергея Александровича, однако этого ему уже второй год подряд не хватает, чтобы вытащить маленький клуб в плей-офф.

Но «Амур» бьётся по мере скромных сил, сражается. В команде, разумеется, прекрасно понимают, что в феврале наступит отпуск, однако это не мешает хоккеистам находить эмоции на отдельно взятый матч и, например, достойно соперничать с ЦСКА на выезде. Какой контраст по сравнению с игроками «Сибири»! А ведь к концу регулярки на «Амур» традиционно наваливается дополнительная усталость из-за длинных перелётов, плюс, как сообщают некоторые источники, в Хабаровске двухмесячные задержки зарплаты. Тоже, в общем-то, традиционные.

Но на этом фоне «Амур» старается играть в хоккей, за что-то сражаться. В последних шести матчах у «тигров» четыре победы, и отставание от «Сибири» сократилось уже до четырёх очков, притом что у хабаровчан есть игра в запасе. Кстати, совсем скоро на «Платинум-арене» «Амур» и «Сибирь» встретятся дважды. Так что новосибирцы рискуют упустить даже своё ставшее привычным девятое место на Востоке.

Кто попадёт, а кто пролетит мимо плей-офф? Оставшиеся интриги на Востоке Догонят ли преследователи «Ак Барс» и сможет ли «Сибирь» попасть в кубковую восьмёрку.

Ткачёв передал привет Квартальнову

«Локомотив» после классной победы над главным фаворитом сезона ЦСКА провёл два невыразительных матча на выезде. Ярославцы вчистую уступили «Трактору» и «Магнитке», забили в двух матчах лишь один раз, и в Казани должны были дать ответ на вопрос, настиг ли подопечных Андрея Скабелки небольшой спад или поражения на Урале просто недоразумения.

Оказалось, что у «Локомотива» всё в порядке. В столице Татарстана «железнодорожники» подтвердили, что находятся в хорошей физической форме, а система Скабелки при ярославском подборе игроков весьма живуча и многообещающа для болельщиков Ярославля. При этом «Локомотив» всё равно мог проиграть в Казани, но проявил характер. После пропущенной на 57-й минуте шайбы от Доуса «железнодорожники» быстро пришли в себя и отыгрались на последней минуте с пустыми воротами. Символично и красиво, что игру в овертайм перевёл воспитанник «Ак Барса» Владимир Ткачёв. Форвард, от которого в прошлом сезоне отказался Дмитрий Квартальнов, передал привет наставнику казанцев.

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Победу «Локомотиву» в серии буллитов принёс Егор Аверин — ещё один хоккеист, сумевший перезагрузиться под руководством Скабелки. И «Ак Барс», таким образом, потерпел второе поражение подряд. На турнирных перспективах казанцев это никоим образом не сказалось, однако этот факт, вне всякого сомнения, взбодрит ненавидящего проигрывать Квартальнова, а тот, в свою очередь, привнесёт новые эмоции в раздевалку команды. Впереди у «Ак Барса» финиш регулярки, на котором казанцы будут заочно сражаться с ЦСКА за звание лучшей команды гладкого чемпионата КХЛ. Кубок Континента — не самый престижный трофей, но максималисты Квартальнов и Никитин наверняка устроят за него яркую битву, а очный матч на «Татнефть-арене» в последний день регулярки обещает превратиться в увлекательнейшее зрелище.

Квартальнов попросил «Ак Барс» сыграть в хоккей — это что-то новое! Что происходит в КХЛ Казанский клуб меняется, чтобы выиграть Кубок, у «Авангарда» старые проблемы, а в «Автомобилисте» удивляет «блатной» вратарь.

Нет Шипачёва — нет голов «Динамо». Главную проблему в клубе так и не решили

Московское «Динамо» вчера вынужденно осталось без Вадима Шипачёва (лидер бело-голубых приболел) и всухую уступило на домашней площадке «Барысу». Нет Шипачёва — нет голов «Динамо». Вряд ли это просто совпадение. Весь сезон мы говорим, что москвичи больше всех команд в КХЛ зависят даже не от одного звена, а от одного человека (именно Шипачёв второй год подряд лепит из Яшкина лучшего снайпера лиги), и вот очередное подтверждение. Нет, понятно, что в «Динамо» могут забивать и другие люди, вот только Шипачёв — это не просто игрок, сооружающий большую часть голов бело-голубых. Вадим — тот лидер, который ведёт за собой команду, обеспечивает правильное настроение на скамейке и в раздевалке. И если такого лидера в составе нет, то другие игроки «Динамо» просто не знают, что им делать и как играть. Они лишаются заводящего и теряются, а никакой системы игры, позволяющей плясать не от конкретных фамилий, а от тренерских требований, в «Динамо» сейчас, судя по всему, и нет.

Крикунов: проспали начало матча, пропустили два гола. Нападающие ничего не смогли сделать

Любопытно ещё вот что: бело-голубые ведь прекрасно понимали свою главную проблему, но никак не смогли решить её в течение сезона. Хотя была попытка: Теэму Пулккинена, с которым, по словам Крикунова, никто не хотел играть в «Динамо», обменяли в «Локомотив» на Магнуса Пяаярви в надежде, что швед поможет раскрыться второму звену. Но очевидно, что стало только хуже. Пулккинен хотя бы забивал довольно регулярно, Пяаярви же вообще незаметен на льду. У недешёвого легионера всего 1 очко в 12 матчах, а никакой «химией» с партнёрами и не пахнет. В это же время Пулккинен вполне прижился в «Локомотиве».

Не секрет, что на селекцию «Динамо» значительно влияет Владимир Крикунов, и в нынешнем сезоне опытнейший наставник оглушительно проваливается на этом фронте. Инициированный обмен Пулккинена на Пяаярви — самая вопиющая ошибка, а ведь были и другие трансферы, которые нисколько не усилили клуб. Это и подписание Эмиля Гарипова (Крикунов очень хотел видеть голкипера в команде, а теперь даже не включает его в заявку на важные матчи), и трансфер Ивана Верещагина, и обмен давно едущего с ярмарки Александра Кучерявенко. Последний вообще не провёл ещё ни матча за «Динамо» из-за травмы.

Владимир Крикунов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гарипов — не помощник «Динамо», претензии к Ковальчуку смешны. Что происходит в КХЛ Непонятный и глубокий кризис российского вратаря, странная критика лидера «Авангарда» и главный сюрприз Востока— в итогах недели КХЛ.

Понятно, что сейчас «Динамо» приходится тяжело из-за полного лазарета. Но что поменяется в игре команды, когда выйдут все травмированные? Да ничего! Бело-голубые всё так же будут молиться на Шипачёва. Главную проблему, которая чётко просматривалась ещё летом, в клубе так и не решили, и это ставит под сомнение какой-либо успех подопечных Крикунова в плей-офф.