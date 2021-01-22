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Федерация хоккея Словакии начала переговоры с ИИХФ о проведении ЧМ-2021 с Латвией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея Словакии начала переговоры с ИИХФ о проведении ЧМ-2021 с Латвией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Федерация хоккея Словакии начала переговоры с Международной федерацией хоккея о проведении чемпионата мира 2021 года совместно с Латвией.

«Мы договорились, что сегодня подготовим документацию и бюджет для возможного участия в организации чемпионата мира 2021 года.

Мы хотели бы подчеркнуть, что пока нет ничего определённого. Решение примет совет Международной федерации хоккея», — приводит слова президента Федерации хоккея Словакии Мирослава Шатана Sport.sk.

18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).

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