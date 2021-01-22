Федерация хоккея Словакии начала переговоры с ИИХФ о проведении ЧМ-2021 с Латвией

Федерация хоккея Словакии начала переговоры с Международной федерацией хоккея о проведении чемпионата мира 2021 года совместно с Латвией.



«Мы договорились, что сегодня подготовим документацию и бюджет для возможного участия в организации чемпионата мира 2021 года.



Мы хотели бы подчеркнуть, что пока нет ничего определённого. Решение примет совет Международной федерации хоккея», — приводит слова президента Федерации хоккея Словакии Мирослава Шатана Sport.sk.



18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.



Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).

Литва подала заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией