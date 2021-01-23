«Вегас» потерпел первое поражение со старта сезона НХЛ, прервав 4-матчевую победную серию

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча между «Аризоной Койотс» и «Вегас Голден Найтс», которая завершилась победой хозяев льда со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Кристиан Дворак, Дерик Брассар, Ник Шмальц, Конор Гарланд и Джордан Истерли, а у «Вегаса» — Ши Теодор и Коди Гласс.

«Вегас» потерпел первое поражение со старта сезона НХЛ и прервал 4-матчевую победную серию. Несмотря на это поражение, «рыцари» остались на вершине турнирной таблицы Западного дивизиона с 8 очками, опережая по разнице шайб «Миннесоту Уайлд». «Аризона» с 5 очками на 5-м месте.

«Аризона» взяла реванш за два поражения кряду от «Вегаса» (2:4, 2:5). Команды встретятся вновь уже в ночь с 24 на 25 января, начало игры — в 00:00 мск.