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«Вегас» потерпел первое поражение со старта сезона НХЛ, прервав 4-матчевую победную серию

«Вегас» потерпел первое поражение со старта сезона НХЛ, прервав 4-матчевую победную серию
Хоккей / НХЛ 0
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча между «Аризоной Койотс» и «Вегас Голден Найтс», которая завершилась победой хозяев льда со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Кристиан Дворак, Дерик Брассар, Ник Шмальц, Конор Гарланд и Джордан Истерли, а у «Вегаса» — Ши Теодор и Коди Гласс.

«Вегас» потерпел первое поражение со старта сезона НХЛ и прервал 4-матчевую победную серию. Несмотря на это поражение, «рыцари» остались на вершине турнирной таблицы Западного дивизиона с 8 очками, опережая по разнице шайб «Миннесоту Уайлд». «Аризона» с 5 очками на 5-м месте.

«Аризона» взяла реванш за два поражения кряду от «Вегаса» (2:4, 2:5). Команды встретятся вновь уже в ночь с 24 на 25 января, начало игры — в 00:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дворак (Гарланд) – 03:22' (5x4)   1:1 Теодор – 21:01' (5x5)   2:1 Брассар (Питлик, Дворак) – 27:55' (5x5)   3:1 Шмальц (Гарланд, Каджула) – 32:00' (5x5)   4:1 Гарланд (Каджула, Шмальц) – 41:25' (5x5)   4:2 Гласс (Стоун, Теодор) – 51:04' (5x4)   5:2 Истерли (Круз) – 59:01' (5x5)
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