Чайка занял 13-е место в рейтинге драфта-2021 по версии НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала на официальном сайте свою версию лучших хоккеистов драфта в 2021 году. В топ-32 вошли четыре российских хоккеиста.
Первые четыре места из пяти в нём заняли защитники, а возглавил его 18-летний канадец Оуэн Пауэр, начавший сезон в NCAA, где выступает в составе команды университета Мичигана.
1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)
2. з Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция)
3. з Брандт Кларк («Бэрри Колтс», OHL)
4. н Мэтью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)
5. з Люк Хьюз (USNTDP, США)
6. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)
7. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс, WHL)
8. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)
9. з Карсон Ламбос («Виннипег Айс», WHL)
10. н Аату Ряти («Кярпят», Финляндия)
...13. з Даниил Чайка («Гелф», OHL, сейчас в аренде в ЦСКА)
...15. н Никита Чибриков («СКА-Нева», ВХЛ)
...27. н Александр Кисаков (МХК «Динамо», МХЛ)
...32. з Даниил Соболев («Виндзор», OHL).
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