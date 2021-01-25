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«Торонто» обыграл «Калгари». У Нестерова – «-1», Михеев и Барабанов вновь без очков

«Торонто» обыграл «Калгари». У Нестерова – «-1», Михеев и Барабанов вновь без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джейк Маззин, Уэйн Симмондс и Остон Мэттьюс, а у «Калгари» — Шон Монахан и Элиас Линдхольм.

27-летний российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров провёл на льду 17 минут и 9 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». Его соотечественники из «Торонто» — форварды Илья Михеев (5 встреч подряд без очков) и Александр Барабанов (все 6 игр в НХЛ – без очков) также вновь не набрали баллов за результативность. Игровое время экс-форварда санкт-петербургского СКА Барабанова составило 5 минут 46 секунд, а Михеева – 16 минут 45 секунд, у обоих «0» по показателю полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маззин (Марнер, Райлли) – 07:46' (5x5)   1:1 Монахан (Ханифин, Годро) – 32:53' (5x5)   1:2 Симмондс (Марнер, Райлли) – 39:28' (5x4)   1:3 Мэттьюс (Райлли, Хайман) – 42:42' (5x5)   2:3 Линдхольм (Андерссон, Ткачук) – 46:33' (5x4)

В параллельной встрече «Аризона Койотс» уступил «Вегас Голден Найтс», пропустив единственную шайбу за 43 секунды до конца игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
0 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Маршессо, Так) – 59:17' (5x5)
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