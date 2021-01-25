«Торонто» обыграл «Калгари». У Нестерова – «-1», Михеев и Барабанов вновь без очков

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джейк Маззин, Уэйн Симмондс и Остон Мэттьюс, а у «Калгари» — Шон Монахан и Элиас Линдхольм.

27-летний российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров провёл на льду 17 минут и 9 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». Его соотечественники из «Торонто» — форварды Илья Михеев (5 встреч подряд без очков) и Александр Барабанов (все 6 игр в НХЛ – без очков) также вновь не набрали баллов за результативность. Игровое время экс-форварда санкт-петербургского СКА Барабанова составило 5 минут 46 секунд, а Михеева – 16 минут 45 секунд, у обоих «0» по показателю полезности.

В параллельной встрече «Аризона Койотс» уступил «Вегас Голден Найтс», пропустив единственную шайбу за 43 секунды до конца игры.