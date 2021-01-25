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«Даллас» победил «Нэшвилл», гол на счету Гурьянова

«Даллас» победил «Нэшвилл», гол на счету Гурьянова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.

Голами в составе победителей отметились Денис Гурьянов, Роопе Хинц и Джо Павелски. Гурьянов провёл на льду 15.59, нанес 7 бросков и заработал показатель полезности «-1». Александр Радулов отыграл 18.45 и дважды бросил в створ. Голкипер Антон Худобин отразил 15 бросков из 17.

У «Нэшвилла» шайбы на свой счёт записали Филип Форсберг и Марк Боровецки. Российский форвард гостей Яков Тренин за 06.35 на площадке результативными действиями не отметился.

Свои следующие матч «Даллас» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 27 и 29 января, а «Нэшвилл» проведёт домашние встречи с «Чикаго Блэкхоукс» 27 и 28 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Гурьянов (Павелски, Хинц) – 14:55' (5x4)   2:0 Хинц (Павелски, Худобин) – 26:32' (5x4)   2:1 Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 34:55' (5x4)   3:1 Павелски (Хинц, Клингберг) – 44:51' (5x4)   3:2 Гранлунд – 49:59' (5x5)
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