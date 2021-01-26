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Алиса Знарок рассказала, как Артемий Панарин сделал ей предложение

Алиса Знарок рассказала, как Артемий Панарин сделал ей предложение
Хоккей / НХЛ 0

Алиса Знарок, возлюбленная российского нападающего Артемия Панарина, выступающего в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказала при каких обстоятельствах хоккеист сделал ей предложение.

«Мы гуляли весь вечер по любимому Питеру и после пришли на дворцовую площадь и там Артемий сделал мне предложение», — сообщила Алиса в «инстаграм»-сториз.

Также она продемонстрировала обручальное кольцо, подаренное Артемием.

Напомним, что в ноябре прошлого года Алиса сообщила о женитьбе с Артемией. Однако свадьба была отложена в связи обстановкой в мире. Пара находится в отношениях около четырёх лет. Молодые люди встретились на чемпионате мира в Чехии в 2015 году. Панарин заявил, что сделал предложение Алисе Знарок 8 мая прошлого года. Девушка сообщила, что собирается взять фамилию мужа.

Артемий Панарин женился на Алисе Знарок
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