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Артемий Панарин женился на Алисе Знарок

Артемий Панарин женился на Алисе Знарок
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и его девушка Алиса Знарок официально стали мужем и женой. Об этом рассказала девушка в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

У Алисы Знарок спросили: «Когда свадьба?».

«Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей», — ответила в «сториз» девушка.

Напомним, пара находится в отношениях около четырёх лет. Молодые люди встретились на чемпионате мира в Чехии в 2015 году. Недавно Панарин заявил, что сделал предложение Алисе Знарок 8 мая прошлого года. Девушка сообщила, что собирается взять фамилию мужа.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года.

Год держали это в тайне, но признались. Панарин и Знарок объявили о помолвке
Артемий сделал предложение Алисе ещё в мае 2019-го. Сегодня девушка показала кольцо на безымянном пальце.
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