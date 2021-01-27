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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Нью-Йорк Айлендерс»

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2.

У победителей отличились Джон Карлсон, Даниэль Спронг и Джастин Шульц. В составе проигравших голы забили Ноя Добсон и Мэттью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов отразил 33 броска из 36, другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Кэпиталз» дома сыграют с «Бостон Брюинз» 31 января и 2 февраля, а «Айлендерс» на выезде проведут матчи с «Филадельфией Флайерз» 31 января и 1 февраля.

«Кэпиталз» третий матч подряд проводят без российских легионеров Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. Они были отстранены на четыре матча из-за нарушения протоколов COVID-19.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Шульц, Бекстрём) – 11:06' (5x4)   1:1 Добсон (Барзал, Эберле) – 15:33' (5x5)   1:2 Барзал – 30:01' (5x5)   2:2 Спронг (Карр, Карлсон) – 37:21' (5x5)   3:2 Шульц (Хэтэуэй, Диллон) – 59:33' (5x5)
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