Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» впервые в истории выиграла три матча кряду со старта сезона НХЛ

«Флорида» впервые в истории выиграла три матча кряду со старта сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3. Гости отыгрались за три секунды до финальной сирены, а затем победили в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Александр Барков и Патрик Хёрнквист. Шведский форвард перевёл матч в овертайм, удачно сыграв на добивании за три секунды до конца основного времени, а затем исполнил и решающий буллит в серии послематчевых бросков. «Флорида» впервые в истории клуба одержала три победы кряду со старта регулярного чемпионата.

Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Флорида» на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз» 31 января и 1 февраля, а «Коламбус» в гостях проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс» 30 января и 1 февраля.

Хёрнквист сравнял счёт за три секунды до сирены. Рекорд «Флориды» остался за Новосельцевым
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021