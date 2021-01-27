«Флорида» впервые в истории выиграла три матча кряду со старта сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3. Гости отыгрались за три секунды до финальной сирены, а затем победили в серии послематчевых буллитов.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Александр Барков и Патрик Хёрнквист. Шведский форвард перевёл матч в овертайм, удачно сыграв на добивании за три секунды до конца основного времени, а затем исполнил и решающий буллит в серии послематчевых бросков. «Флорида» впервые в истории клуба одержала три победы кряду со старта регулярного чемпионата.
Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Флорида» на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз» 31 января и 1 февраля, а «Коламбус» в гостях проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс» 30 января и 1 февраля.
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