Хёрнквист сравнял счёт за три секунды до сирены. Рекорд «Флориды» остался за Новосельцевым

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3. Гости отыгрались за три секунды до финальной сирены, а затем победили в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Александр Барков и Патрик Хёрнквист. Шведский форвард перевёл матч в овертайм, удачно сыграв на добивании за три секунды до конца основного времени.

Патрик забил второй по времени спасительный гол в истории «Флориды». Клубный рекорд остался за российским форвардом Иваном Новосельцевым, который 21 декабря 2002 года спас «Флориду» от поражения в матче с «Бостон Брюинз», сравняв счёт за две секунды до финальной серии.