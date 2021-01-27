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Вратарь «Анахайма» Гибсон, сделавший шат-аут в матче с «Аризоной», — первая звезда дня НХЛ

Вратарь «Анахайма» Гибсон, сделавший шат-аут в матче с «Аризоной», — первая звезда дня НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Третьей звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти, сделавший хет-трик во встрече с «Сент-Луис Блюз». Тем не менее заброшенные шайбы не помогли команде нападающего одержать победу. «Вегас» уступил в серии буллитов, проиграв 4:5.

Вторая звезда — нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс с 4 (1+3) очками в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Благодаря игре форварда «Джетс» одержали победу со счётом 6:4.

Первой звездой признан вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, сделавший шат-аут в матче с «Аризона Койотс». Голкипер отразил 31 бросок по своим воротам. Это позволило «Анахайму» одержать победу с минимальным счётом.

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