Вратарь «Анахайма» Гибсон, сделавший шат-аут в матче с «Аризоной», — первая звезда дня НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Третьей звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти, сделавший хет-трик во встрече с «Сент-Луис Блюз». Тем не менее заброшенные шайбы не помогли команде нападающего одержать победу. «Вегас» уступил в серии буллитов, проиграв 4:5.



Вторая звезда — нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс с 4 (1+3) очками в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Благодаря игре форварда «Джетс» одержали победу со счётом 6:4.



Первой звездой признан вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, сделавший шат-аут в матче с «Аризона Койотс». Голкипер отразил 31 бросок по своим воротам. Это позволило «Анахайму» одержать победу с минимальным счётом.