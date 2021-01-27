Первая шайба Пяаярви за «Динамо» принесла бело-голубым победу в матче с ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
На 8-й минуте Андрей Сергеев, реализовав численное большинство, вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин. Через 16 секунд Магнус Пяаярви с передачи Оскара Линдберга увеличил преимущество «динамовцев». На 56-й минуте Константин Окулов отыграл одну шайбу. На последней минуте Шипачёв и Тарасов поставили точку, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве встретится с китайским «Сочи», а ЦСКА в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 29 января.
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