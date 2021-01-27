Форвард ЦСКА Слепышев выбыл из строя на несколько недель

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:4).



«Тяжёлый матч, пропустили два быстрых гола. В принципе, сражались до конца, забили гол, но в конце сил не хватило. Очень много их потратили в меньшинстве, был рваный ритм. Есть хорошие моменты, а есть вещи, которые нужно проанализировать.



Не скажу, что перерыв выбил команду из тонуса. Наоборот, мы много играли через день, так что проблема не в этом.



Локтионов, Светлаков и Карнаухов уже готовы к общей группе. Слепышев выбыл из строя на пару недель. Их отсутствие с Кемпе разрушило наше большинство? У нас есть ещё одно звено, которое должно решать такие моменты. Нужна кропотливая работа. Сегодня играли на маленькой площадке. Пока адаптировались к ней, потеряли уверенность. Да и потом не так много у нас было большинства, чтобы что-то исправить», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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