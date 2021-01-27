Кукштель: моя цель — играть за СКА на постоянной основе, дойти до финала и выиграть Кубок

Нападающий СКА Павел Кукштель подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (4:1).



«Получился хороший матч. Было много моментов, мы не все реализовали, но результат положительный. Стараюсь прогрессировать в каждой встрече. Мы были в курсе, что у «Северстали» много ребят, который вышли играть в КХЛ в первый раз. Это добавляло им энергии. Мы уважительно отнеслись к сопернику — у них хорошие ребята. Понимали, что они будут играть активно — настраивались по полной. Моя личная цель — играть за СКА на постоянной основе, дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина», — передаёт слова Кукштеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА переиграл дублирующий состав «Северстали» со счётом 4:1