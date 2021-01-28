Голкипер системы «Авангарда» Георгий Дубровский продолжит карьеру на Украине

Голкипер системы «Авангарда» Георгий Дубровский продолжит карьеру в киевском «Соколе», сообщается в официальном «твиттере» омского клуба. Подчёркивается, что спортивные права на голкипера в системе КХЛ/ВХЛ остаются за «Авангардом».

В нынешнем сезоне 20-летний голкипер четыре раза попадал в заявку «ястребов» на матчи регулярного чемпионата КХЛ, но на льду так и не появился. Более того, российский голкипер не провёл ни одного официального матча в этом сезоне.

Последний раз Дубровский выходил на лёд 14 марта 2020 года, когда молодёжная команда «Авангарда» встречалась с МХК «Мамонты Югры». В плей-офф МХЛ сезона-2019/2020 Георгий провёл четыре матча, в которых одержал три победы, в том числе однажды оставив ворота в неприкосновенности.