Гатиятулин: «Трактору» не хватило движения, поэтому не удалось навязать «Сибири» свою игру

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 ОТ).

«Непростой матч, в Новосибирске всегда непросто играть. Не всё, что хотели, получилось. Ненужные ошибки привели к пропущенным шайбам. Старались, самоотдача у всех была, смогли в конце сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Но, наверное, где-то не повезло.

Команде не хватило движения после тяжёлого гостевого матча с «Барысом»? Возможно, да. Движения не хватило, поэтому не удалось навязать сопернику свою игру. По самоотдаче, повторюсь, ни к кому нет претензий», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 1 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 31 января в Хабаровске — с местным «Амуром».