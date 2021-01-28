Питерс: то клюшка сломается, то попадём в штангу. «Автомобилист» опять подвела реализация
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).
«Начали достаточно неплохо, но пропустили две необязательные шайбы, на этом соперник завладел игрой. Сегодня были хорошие моменты, то клюшка сломается, то попадём в штангу. Нужно поработать над входом в зону, есть над чем работать. По броскам было преимущество, но опять подвела реализация.
Я смотрел вчера игру Михаила Шалагина за «Горняк», там достаточно игроков, кто может действовать в нашем четвёртом звене. Шалагин заслужил этот шанс, плюс нам нужно было дать возможность отдохнуть Илье Овчинникову. Мне понравились действия его звена», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.
«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив дома «Ак Барсу»
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