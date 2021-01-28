«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив дома «Ак Барсу»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Ак Барса» Найджел Доус, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Адам Рейдеборн отразил 34 броска. У «Автомобилиста» единственный гол забил Степан Хрипунов.

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Это четвёртое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 30 января дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Автомобилист» 1 февраля в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».