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«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив дома «Ак Барсу»

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив дома «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Ак Барса» Найджел Доус, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Адам Рейдеборн отразил 34 броска. У «Автомобилиста» единственный гол забил Степан Хрипунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это четвёртое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 30 января дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Автомобилист» 1 февраля в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Яруллин (Журавлёв, Доус) – 21:25' (5x5)   0:2 Воронков – 22:13' (5x5)   1:2 Хрипунов (Холланд) – 38:11' (5x5)   1:3 Доус (Бурмистров) – 49:38' (5x5)
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