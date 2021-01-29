Кирилл Капризов забил второй гол в сезоне НХЛ

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. За хозяев забивали Маркус Юханссон, Кевин Фиала и российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эта шайба стала второй в НХЛ. Также в его активе 5 результативных передач. Капризов проводит свой дебютный сезон в лиге.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.