«Питтсбург» во второй игре кряду уступил «Бостону», Малкин – без очков

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» одержал четвёртую победу подряд, во второй раз кряду обыграв «Питтсбург Пингвинз» — 4:1.

В составе «Бостона» отличились Крис Вагнер, Шон Курали, а Патрис Бержерон оформил дубль. Единственную шайбу в составе «Питтсбурга» забросил Коди Сеси.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 47 секунд и не отметился результативными действиями.

Напомним, что в прошлой игре, состоявшейся в ночь с 26 на 27 января, «Бостон» победил «Питтсбург» в овертайме – 3:2 ОТ.

«Бостон Брюинз», набрав 11 очков в 7 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» (9) – 4-е.