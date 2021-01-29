«Питтсбург» во второй игре кряду уступил «Бостону», Малкин – без очков
В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» одержал четвёртую победу подряд, во второй раз кряду обыграв «Питтсбург Пингвинз» — 4:1.
В составе «Бостона» отличились Крис Вагнер, Шон Курали, а Патрис Бержерон оформил дубль. Единственную шайбу в составе «Питтсбурга» забросил Коди Сеси.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 47 секунд и не отметился результативными действиями.
Напомним, что в прошлой игре, состоявшейся в ночь с 26 на 27 января, «Бостон» победил «Питтсбург» в овертайме – 3:2 ОТ.
«Бостон Брюинз», набрав 11 очков в 7 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» (9) – 4-е.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Вагнер – 06:10' (5x5) 1:1 Сеси (Раст, Блюгерс) – 15:03' (5x5) 2:1 Курали (Бьорк) – 18:53' (5x5) 3:1 Бержерон (Грызлик, Койл) – 28:13' (5x5) 4:1 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 41:40' (5x4)
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