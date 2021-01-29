Тротц — о 0:5 во втором периоде с «Вашингтоном»: это был настоящий апперкот в челюсть

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6). После первого периода «островитяне» вели 3:0, но второй отрезок «столичные» выиграли со счётом 5:0, перевернув ход матча.
«Соперник показал великолепный характер и смог вернуться в матч. Это был удар, настоящий апперкот в челюсть, когда тебе нужно просто подняться на ноги», — сказал Тротц.
Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 27 бросков и одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. «Столичные» набирали очки во всех шести матчах в этой регулярке, когда ворота команды защищал чешский вратарь. 25-летний дебютант НХЛ стал вторым вратарём в истории «Вашингтона», с которым команда набирала очки в его шести матчах со старта карьеры в лиге.
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