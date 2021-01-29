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Тротц — о 0:5 во втором периоде с «Вашингтоном»: это был настоящий апперкот в челюсть

Тротц — о 0:5 во втором периоде с «Вашингтоном»: это был настоящий апперкот в челюсть
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6). После первого периода «островитяне» вели 3:0, но второй отрезок «столичные» выиграли со счётом 5:0, перевернув ход матча.

«Соперник показал великолепный характер и смог вернуться в матч. Это был удар, настоящий апперкот в челюсть, когда тебе нужно просто подняться на ноги», — сказал Тротц.

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 27 бросков и одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. «Столичные» набирали очки во всех шести матчах в этой регулярке, когда ворота команды защищал чешский вратарь. 25-летний дебютант НХЛ стал вторым вратарём в истории «Вашингтона», с которым команда набирала очки в его шести матчах со старта карьеры в лиге.

«Это был удар в челюсть». «Вашингтон» забил 6 голов подряд и снова выиграл без Овечкина
«Столичные» уступали со счётом 0:3, но победили, играя без пяти игроков основного состава.
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