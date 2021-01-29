Куинн — о победе «Рейнджерс»: я посмотрел на турнирную таблицу и только покачал головой

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ), благодаря которой его команда прервала четырёхматчевую серию поражений.

«Чертовски важная победа, которая была нам так сильно необходима. Я посмотрел на турнирную таблицу, на набранное количество очков относительно других команд в дивизионе и только покачал головой. Я знаю, на что способна эта команда. И команда знает, на что она способна.

Решение выпустить Блэквелла в овертайме? Знаете, мы так увлечены выбором игроков на драфте, но мне на это прямо сейчас просто наплевать, потому что я хочу выигрывать хоккейные матчи. В последних двух матчах команда забросила четыре шайбы, и две из них организовал Блэквелл. Сегодня он также проводил отличную встречу и был вознаграждён за свои старания», — сказал Куинн на послематчевой пресс-конференции.