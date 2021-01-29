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Хара стал пятым защитником в истории НХЛ, набравшим 2+ очка за матч в возрасте 43+ лет

Хара стал пятым защитником в истории НХЛ, набравшим 2+ очка за матч в возрасте 43+ лет
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», нанеся подопечным Барри Тротца третье поражение подряд.

В конце второго периода отличился словацкий защитник «Вашингтона» Здено Хара. Для 43-летнего хоккеиста этот гол стал первым за столичный клуб. Хара стал пятым защитником в истории НХЛ, набравшим 2+ очка за матч в возрасте 43+ лет.

В этой возрастной категории рекордсменом является Даг Харви, сумевший провести пять подобных матчей в своей карьере в лиге. На втором месте расположился Тим Хортон с двумя такими матчами. Крис Челиос и Аллен Стэнли провели по одной подобной встрече.

Видео эмоциональной реакции игроков «Вашингтона» на первый гол Хары за клуб
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