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Видео эмоциональной реакции игроков «Вашингтона» на первый гол Хары за клуб

Видео эмоциональной реакции игроков «Вашингтона» на первый гол Хары за клуб
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», нанеся подопечным Барри Тротца третье поражение подряд.

В конце второго периода отличился словацкий защитник «Вашингтона» Здено Хара. Для 43-летнего хоккеиста этот гол стал первым за столичный клуб. Партнёры Хары крайне эмоционально отреагировали на заброшенную шайбу ветерана НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

На последней минуте встречи точку в игре поставил нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, забросив в пустые ворота при игре в большинстве – 6:3.

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«Столичные» уступали со счётом 0:3, но победили, играя без пяти игроков основного состава.
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