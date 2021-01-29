В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Таким образом, «Сочи» потерял шансы на попадание в плей-офф. За восемь встреч до конца регулярного чемпионата на счету сочинцев 34 очка. У идущего на 8-й позиции в Западной конференции «Витязя» 52 очка после 50 матчей.
По итогам игрового дня в КХЛ за 25 января сразу два клуба Восточной конференции потеряли все шансы на попадание в плей-офф в текущем сезоне — «Куньлунь Ред Стар» и нижнекамский «Нефтехимик».
Первым потеряло шансы на попадание в плей-офф рижское «Динамо». На счету рижан 23 очка после 49 матчей.
- 29 января 2021
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