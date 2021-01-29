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Хет-трик защитника Чайковски принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Сочи»

Хет-трик защитника Чайковски принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Чайковски (Кагарлицкий, Шипачёв) – 20:19' (5x5)   2:0 Чайковски (Хиетанен, Линдберг) – 24:29' (5x5)   3:0 Чайковски (Игумнов, Кучерявенко) – 30:45' (5x5)   4:0 Тарасов (Бойков, Линдберг) – 33:47' (5x5)

На 19-й секунд второго периода Михал Чайковски открыл счёт в матче. На 25-й минуте Чайковски оформил дубль, а ещё через шесть минут забросил третью шайбу, оформив хет-трик. На 34-й минуте Даниил Тарасов забросил четвёртую шайбу москвичей. Иван Бочаров оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 1 февраля в Москве встретится со СКА, а «Сочи» 31 января в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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