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Хет-трик защитника Чайковски принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 19-й секунд второго периода Михал Чайковски открыл счёт в матче. На 25-й минуте Чайковски оформил дубль, а ещё через шесть минут забросил третью шайбу, оформив хет-трик. На 34-й минуте Даниил Тарасов забросил четвёртую шайбу москвичей. Иван Бочаров оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 1 февраля в Москве встретится со СКА, а «Сочи» 31 января в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».