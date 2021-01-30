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Торторелла: «Коламбус» не был хорош в игре с «Чикаго», мы выглядели как уставшая команда

Торторелла: «Коламбус» не был хорош в игре с «Чикаго», мы выглядели как уставшая команда
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1).

«Мы нашли способ победить. Не думаю, что мы были так уж хороши сегодня. Больше всего доволен первыми 12–13 минутами третьего периода, когда мы реально играли в отличный хоккей. Лучше проводили силовые приёмы и создавали голевые моменты, хотя их и не завершали.

Нашим лучшим игроком был Йоонас Корписало. Мы выглядели как уставшая команда. В последнее время мы много играли в хоккей, путешествуя и проводя по два матча за два дня, поэтому не были такими резкими, как хотелось бы. Но голкипер был нашим лучшим игроком», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.

Эффектный сейв Корписало при счёте 2:1 в концовке матча с «Чикаго». Видео
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