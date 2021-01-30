Эффектный сейв Корписало при счёте 2:1 в концовке матча с «Чикаго». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу команды Джона Тортореллы.
Главным героем матча стал финский голкипер гостей Йоонас Корписало. Вратарь «Блю Джекетс» парировал 31 бросок. Одним из лучших сейвов Корписало в матче стал отражённый бросок за три минуты до конца третьего периода. По воротам бросал форвард «Чикаго» Патрик Кейн.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. Российские игроки «Коламбуса» Михаил Григоренко и Владислав Гавриков за 13.04 и 19.40 на площадке соответственно результативными действиями не отметились.
У «Чикаго» единственный гол забил Дилан Строум. Россиянин Никита Задоров провёл на льду 17.12 и заработал показатель полезности «0».
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