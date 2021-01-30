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СКА забросил «Спартаку» две шайбы за 18 секунд

СКА забросил «Спартаку» две шайбы за 18 секунд
Хоккей / КХЛ 0
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Московский «Спартак» в эти минуты принимает на «ЦСКА-Арене» санкт-петербургский СКА и проигрывает со счётом 0:2.

СКА забросил две шайбы за 18 секунд.

На 10-й минуте матча Владислав Цицюра, получив передачу от Данилы Галенюка, нанёс бросок из правого круга вбрасывания по воротам москвичей. Юлиус Гудачек щитком отбил шайбу, но та, ударившись о борт, выскочила с другой стороны ворот, где Лукас Бенгтссон отправил её точно в ворота. Таймер застыл на отметке 9:26.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Затем Йоонас Кемппайнен выиграл борьбу за шайбу у правого борта, сместился в центр зоны и с кистей бросил в дальнюю девятку, пробив Гудачека. Таймер показывал 9:44. Таким образом, между двумя шайбами прошло 18 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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