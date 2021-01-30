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«Баффало» в серии буллитов обыграло «Нью-Джерси», Гусев не реализовал буллит

«Баффало» в серии буллитов обыграло «Нью-Джерси», Гусев не реализовал буллит
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Ральфа Крюгера.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Стаал (Холл, Монтур) – 29:03' (5x5)   1:1 Смит (Суббэн, Заха) – 38:35' (5x4)   1:2 Юнссон (Хьюз, Сиверсон) – 41:37' (5x5)   2:2 Ридер (Икин, Миллер) – 42:18' (5x5)   3:2 Олофссон (Далин, Холл) – 50:56' (5x4)   3:3 Куокканен (Маклауд, Бастиан) – 54:41' (5x5)   4:3 Айкел – 65:00' (ПБ)

На 30-й минуте Эрик Стаал вывел хозяев вперёд. В конце второго периода Тай Смит, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На второй минуте третьего игрового отрезка Андреас Юнссон вывел «Дэвилз» вперёд. Через 41 секунду Тобиас Ридер восстановил равенство. После этого команды обменялись шайбами. Победу в серии буллитов одержали «Сэйбрз».

Нападающий Никита Гусев не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности "-1" и не реализовав буллит в послематчевой серии. Защитник Дмитрий Куликов также не набрал очков при коэффициенте полезности «0».

В следующем матче «Баффало» и «Нью-Джерси» вновь сыграют друг с другом. Встреча состоятся 31 января (по московскому времени). Старт матча запланирован на 21:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
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