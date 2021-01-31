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«Авангард» — «Локомотив»: защитник гостей Осипов забросил от красной линии

«Авангард» — «Локомотив»: защитник гостей Осипов забросил от красной линии
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает ярославский «Локомотив» (0:1, идёт первый период).

Счёт в матче открыл защитник «железнодорожников» Максим Осипов, забросив шайбу в ворота Игоря Бобкова хитрым броском от красной линии. Голкипер омского клуба допустил грубую ошибку, ожидая вброса по борту вместо броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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