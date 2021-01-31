«Авангард» — «Локомотив»: защитник гостей Осипов забросил от красной линии

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает ярославский «Локомотив» (0:1, идёт первый период).

Счёт в матче открыл защитник «железнодорожников» Максим Осипов, забросив шайбу в ворота Игоря Бобкова хитрым броском от красной линии. Голкипер омского клуба допустил грубую ошибку, ожидая вброса по борту вместо броска.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.