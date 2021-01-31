Назаров – о России: у нас лучшие стражи правопорядка и сильнейшая хоккейная сборная в мире

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о событиях, происходящих в последнее время в России.

«По всей видимости, многие москвичи прислушались к моему прошлому совету и начали больше внимания уделять спорту и хоккею. Живу, как и говорил, в центре столицы. Сегодня съездил по делам, прогулялся с семьёй рядом с домом. Всё спокойно, никакой шумихи. Хотелось бы снова выразить благодарность сотрудникам правоохранительных органов за то, что они максимально следят за порядком и никому не позволяют испортить людям выходные.

С утра, кстати, посмотрел обзоры сразу нескольких матчей НХЛ. Рад за Сашу Овечкина и его очередной гол. Понравился изумительный пас Жени Малкина. Но основное внимание сейчас уделяю сборной России, на днях досконально изучил состав на очередной этап Евротура. Кстати, было бы здорово, если бы сборная России провела сборы в апарт-отеле где-нибудь на юге нашей страны (смеётся).

Знаете, немцы любят хвастаться, что у них лучшие машины и самое вкусное пиво, а ещё сборная Германии лучше всех играет в футбол. Так вот я хотел бы сказать про Россию: у нас лучшие стражи правопорядка и сильнейшая хоккейная сборная в мире. Наша команда – действующий олимпийский чемпион. Уверен, что на ближайшем чемпионате мира мы вернём себе и титул чемпионов мира», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.