«Чикаго» прервал 3-матчевую серию поражений, обыграв «Коламбус». У Задорова – «+1»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в которой одержали хозяева льда – 3:1.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте первого периода форвардом «Чикаго» Филиппом Курашевым. Уже к концу игрового отрезка «Коламбус» усилиями Буна Дженнера сравнял счёт в матче. В середине второго периода «Блэкхоукс» вновь вышли вперёд в счёте – отличился Пиус Зутер, а окончательный счёт встречи установил Патрик Кейн – 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».



Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 43 секунды и заработал показатель полезности «+1», не отметившись результативными действиями. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Коламбуса» — Владислав Гавриков за 19 минут игрового времени заработал «-1».

«Чикаго» прервал свою 3-матчевую серию поражений, поднявшись на 6-е место в таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» — на 2-м.