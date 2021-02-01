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«Чикаго» прервал 3-матчевую серию поражений, обыграв «Коламбус». У Задорова – «+1»

«Чикаго» прервал 3-матчевую серию поражений, обыграв «Коламбус». У Задорова – «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в которой одержали хозяева льда – 3:1.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте первого периода форвардом «Чикаго» Филиппом Курашевым. Уже к концу игрового отрезка «Коламбус» усилиями Буна Дженнера сравнял счёт в матче. В середине второго периода «Блэкхоукс» вновь вышли вперёд в счёте – отличился Пиус Зутер, а окончательный счёт встречи установил Патрик Кейн – 3:1.

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Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 43 секунды и заработал показатель полезности «+1», не отметившись результативными действиями. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Коламбуса» — Владислав Гавриков за 19 минут игрового времени заработал «-1».

«Чикаго» прервал свою 3-матчевую серию поражений, поднявшись на 6-е место в таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» — на 2-м.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Курашев (Кейн, Янмарк) – 12:32' (5x5)   1:1 Дженнер (Рослович, Фуди) – 17:28' (5x5)   2:1 Зутер – 27:41' (5x5)   3:1 Кейн (Курашев) – 53:40' (5x5)
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