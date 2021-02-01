25 сейвов не помогли Сорокину одержать первую победу в НХЛ. «Флайерз» обыграли «Айлендерс»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме — 4:3 в пользу «лётчиков».
В составе «Филадельфии» в основное время хет-триком отличился американский форвард Джоэль Фараби, а у «Нью-Йорка» забрасывали Ник Ледди, Джош Бейли и Мэтью Барзал. Точный бросок нападающего «Флайерз» Кевина Хейза на последней минуте овертайма принёс его команде победу в этом матче.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал лидером в матче по количеству игрового времени – он провёл на льду 30 минут и 5 секунд, записав на свой счёт голевую передачу в овертайме. Показатель полезности – «-1».
Соотечественник Проворова – Илья Сорокин, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 25 бросков из 29 и по-прежнему не имеет побед в НХЛ – 3 игры и 3 поражения.
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