25 сейвов не помогли Сорокину одержать первую победу в НХЛ. «Флайерз» обыграли «Айлендерс»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме — 4:3 в пользу «лётчиков».

В составе «Филадельфии» в основное время хет-триком отличился американский форвард Джоэль Фараби, а у «Нью-Йорка» забрасывали Ник Ледди, Джош Бейли и Мэтью Барзал. Точный бросок нападающего «Флайерз» Кевина Хейза на последней минуте овертайма принёс его команде победу в этом матче.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал лидером в матче по количеству игрового времени – он провёл на льду 30 минут и 5 секунд, записав на свой счёт голевую передачу в овертайме. Показатель полезности – «-1».

Соотечественник Проворова – Илья Сорокин, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 25 бросков из 29 и по-прежнему не имеет побед в НХЛ – 3 игры и 3 поражения.