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25 сейвов не помогли Сорокину одержать первую победу в НХЛ. «Флайерз» обыграли «Айлендерс»

25 сейвов не помогли Сорокину одержать первую победу в НХЛ. «Флайерз» обыграли «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме — 4:3 в пользу «лётчиков».

В составе «Филадельфии» в основное время хет-триком отличился американский форвард Джоэль Фараби, а у «Нью-Йорка» забрасывали Ник Ледди, Джош Бейли и Мэтью Барзал. Точный бросок нападающего «Флайерз» Кевина Хейза на последней минуте овертайма принёс его команде победу в этом матче.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал лидером в матче по количеству игрового времени – он провёл на льду 30 минут и 5 секунд, записав на свой счёт голевую передачу в овертайме. Показатель полезности – «-1».

Соотечественник Проворова – Илья Сорокин, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 25 бросков из 29 и по-прежнему не имеет побед в НХЛ – 3 игры и 3 поражения.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фараби (ван Римсдайк) – 18:42' (5x5)   1:1 Ледди (Бейли, Пажо) – 20:38' (5x4)   2:1 Фараби (ван Римсдайк, Санхайм) – 22:19' (5x5)   3:1 Фараби (Майерс, ван Римсдайк) – 35:52' (5x5)   3:2 Бейли (Пулок, Барзал) – 41:03' (5x5)   3:3 Барзал (Ли) – 46:27' (5x5)   4:3 Хейз – 64:22' (4x3)
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