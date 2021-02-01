Корбан — лучший игрок сезона КХЛ по игре на вбрасываниях, в топ-10 четыре россиянина

Стали известны имена хоккеистов, которые лучше всего играют на вбрасываниях в сезоне-2020/2021. Статистика приведена по состоянию на 1 февраля.



В список попали игроки с 250 и более вбрасываниями за текущий сезон.

10 лучших игроков сезона по игре на вбрасываниях:

10 худших игроков сезона по игре на вбрасываниях: