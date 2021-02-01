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Корбан — лучший игрок сезона КХЛ по игре на вбрасываниях, в топ-10 четыре россиянина

Корбан — лучший игрок сезона КХЛ по игре на вбрасываниях, в топ-10 четыре россиянина
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны имена хоккеистов, которые лучше всего играют на вбрасываниях в сезоне-2020/2021. Статистика приведена по состоянию на 1 февраля.

В список попали игроки с 250 и более вбрасываниями за текущий сезон.

10 лучших игроков сезона по игре на вбрасываниях:

  • 1. Найт Корбан («Авангард») – 66,6%
  • 2. Патрис Кормье («Ак Барс») – 64,4%
  • 3. Иван Морозов (СКА) – 61,8%
  • 4. Кирилл Семёнов («Авангард») – 60,2%
  • 5. Роб Клинкхаммер («Динамо» Мн) – 60,0%
  • 6. Джастин Азеведу («Ак Барс») – 59,8%
  • 7. Андрей Стась («Авангард») – 59,8%
  • 8. Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – 59,4%
  • 9. Франсис Паре («Динамо» Мн) – 59,2%
  • 10. Александр Протапович («Автомобилист») – 59,2%

10 худших игроков сезона по игре на вбрасываниях:

  • 1. Тимур Шарифьянов («Нефтехимик») – 38,0%
  • 2. Владислав Кодола («Северсталь») – 38,3%
  • 3. Миро Аалтонен (СКА) – 38,8%
  • 4. Егор Яковлев («Северсталь») – 39,2%
  • 5. Василий Глотов («Сочи») – 39,9%
  • 6. Илья Усов («Динамо» Мн) – 40,6%
  • 7. Никита Точицкий («Сочи») – 40,8%
  • 8. Герман Рубцов («Сочи») – 41,8%
  • 9. Виталий Попов («Витязь») – 41,9%
  • 10. Владимир Галузин («Нефтехимик») – 42,2%.
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