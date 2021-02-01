Фисенко — о принципиальности встречи с «Трактором»: это рядовой выездной матч

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Трактором».
«Трактор» — организованная, обученная команда. Видно, что хоккеисты действуют по системе, поэтому с такими соперниками сложно играть. Помимо этого во второй половине турнирной таблицы сейчас плотная конкуренция, и они хотят дома взять два очка.
Как «Ак Барсу» нужно сыграть с такой командой? Строго. Не проспать начало матча и быть дисциплинированными, реже зарабатывать удаления.
После двух упорных домашних матчей, которые дошли до серии буллитов и поражения в Челябинске с перевесом в одну шайбу, сегодня тоже ждать упорной встречи? Думаю, да. Команда дома здорово начинает, и им нужно отвоёвывать место в плей-офф.
Для меня как уроженца Магнитогорска такие встречи принципиальные? Нет, это рядовой выездной матч. Может быть, с «Магниткой» будет интереснее», — приводит слова Фисенко пресс-служба казанцев.
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