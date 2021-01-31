«Ак Барс» объявил состав на выездную серию с челябинским «Трактором» (1 февраля), екатеринбургским «Автомобилистом» (3 февраля) и магнитогорским «Металлургом» (5 февраля), сообщается на официальном сайте команды. Тренерский штаб взял в поездку 28 игроков.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Тревор Мёрфи, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Артём Галимов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Роман Любимов, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Харри Песонен, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.