Форвард «Трактора» Томаш Гика продлил результативную серию в КХЛ до 6 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» в Челябинске принимает казанский «Ак Барс» (1:1, идёт первый период).
На 2-й минуте первого периода счёт открыл форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Ему ассистировал Томаш Гика. Таким образом, Гика продлил результативную серию в КХЛ до шести матчей. В 51 матче регулярного чемпионата он набрал 38 (12+26) очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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