Лебедев — о ЧМ-2021: главе ИИХФ должно быть стыдно, что политика взяла верх над спортом

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение Международной федерации хоккея о проведении чемпионата мира по хоккею—2021 в Риге.

«В том факте, что чемпионат мира перенесли в Латвию, нет справедливого или несправедливого. Это нормальное решение Международной федерации хоккея, потому что у них не оставалось выбора, кроме как отдать чемпионат в какую-то одну страну. Латвия уже была страной, которая принимала часть этого чемпионата. Вполне логично отдать им весь. Главное, чтобы они справились финансово, допустили зрителей, что в Европе запрещено. А чемпионат мира по хоккею без зрителей — это провал.

А возвращаясь к вопросу о справедливости, наверное, в чемпионате мира этого года несправедливо то, что его забрали у Беларуси. Поскольку никаких хоккейных правил они не нарушали, никаких форс-мажорных обстоятельств в виде землетрясений, войны, наводнений на их территории нет. Решение это носит политический характер. Господину президенту федерации хоккея должно быть как минимум неудобно, а как максимум стыдно за то, что политика взяла верх над спортом. Хотя он делал вид, что пытался сохранить ситуацию. Но с первого дня было понятно, что ничего он сделать не сможет и чемпионат мира из Беларуси уедет в другую страну», — приводит слова Лебедева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.