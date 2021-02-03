36-летний Джо Павелски вошёл в историю «Далласа», присоединившись к Сергею Зубову

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:3.

Главной звездой матча стал нападающий «Далласа» Джо Павелски, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. 36-летний ветеран лиги во второй раз в нынешнем сезоне набрал четыре очка в одном матче.

Американский форвард стал вторым игроком в клубной истории, кому в возрасте старше 35 лет удалось провести несколько матчей в одной регулярке с 4+ очками. Джо вошёл в историю «Далласа», присоединившись к российскому защитнику Сергею Зубову, который в сезоне-2007/2008 совершил подобное в 37-летнем возрасте. Сейчас Зубов занимает должность в руководстве американского клуба.