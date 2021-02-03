36-летний Джо Павелски вошёл в историю «Далласа», присоединившись к Сергею Зубову
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:3.
Главной звездой матча стал нападающий «Далласа» Джо Павелски, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. 36-летний ветеран лиги во второй раз в нынешнем сезоне набрал четыре очка в одном матче.
Американский форвард стал вторым игроком в клубной истории, кому в возрасте старше 35 лет удалось провести несколько матчей в одной регулярке с 4+ очками. Джо вошёл в историю «Далласа», присоединившись к российскому защитнику Сергею Зубову, который в сезоне-2007/2008 совершил подобное в 37-летнем возрасте. Сейчас Зубов занимает должность в руководстве американского клуба.
«Даллас» снял «проклятие Лайне». Гурьянов затмил финна, забив победный гол в большинстве
«Даллас» в этом сезоне просто восхитителен в атаке — забивают более четырёх голов за игру.
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
10:21
-
10:00
-
09:41
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:32
-
08:11
-
08:00
-
07:35
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:35
-
06:30
-
06:24
-
06:17
-
05:39
-
05:14
-
04:38
-
04:26
-
02:00
- 2 февраля 2021
-
23:41
-
23:31
-
23:00
-
22:50
-
22:40
-
22:35
-
22:23
-
21:58
-
21:56
-
21:14
-
20:57
-
20:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам