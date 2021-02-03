Главный тренер «Миннесоты» — о травмах: увы, мы снова потеряли важного человека

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:2) прокомментировал травму капитана команды Джареда Сперджена.
«Увы, мы снова потеряли важного человека. Тяжело играть, когда нет таких хоккеистов, как Сперджен, и те дыры в составе, которые сейчас есть, заменить очень трудно. Никто не заменит выбывших один в один, но мы можем сделать это все вместе. Матч получился упорным, всё могло пойти по другому пути», — сказал Эвасон.
Маркус Фолиньо отстранён из-за протоколов безопасности коронавируса, Маркус Юханссон травмировал верхнюю часть тела, защитник Мэтт Дамба — нижнюю, а нападающий Кевин Фиала отбывает дисквалификацию и сможет вернуться в строй только в четверг. В третьем периоде в лазарет отправился и Сперджен.
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